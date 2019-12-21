В Совфеде оценили введение санкций США против «Северного потока — 2»

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Анастасия Румянцева
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с RT прокомментировал заявление Министерства финансов США о том, что американские санкции против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» вступили в силу немедленно после подписания оборонного бюджета.
В Совфеде оценили введение санкций США против «Северного потока — 2»
  • Reuters
  • © Stine Jacobsen

«Здесь вопрос в том, как поведут себя немцы, европейцы — все те, кто являются потребителями нашего газа. Совершенно понятно, что это не столько санкции против России, сколько санкции против Европы. Это экономическая война, попытка не просто остановить «Северный поток — 2», но и переориентировать Европу на американский сжиженный газ», — пояснил Морозов.

Парламентарий назвал это «нечестной и недобросовестной конкуренцией».

«Тем не менее мы знаем позицию Германии по этому вопросу… Я думаю, что Европа будет брать под защиту эти компании. Понятно, что это определённым образом затруднит реализацию «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», но мне кажется, что найдутся различные решения и правового, и экономического свойства для того, чтобы обойти эти санкции и завершить реализацию этих двух проектов. У меня в этом нет сомнений», — заключил сенатор.

Ранее Минфин США объявил о введении санкций против «Северного потока — 2».

В документе говорится, что стороны, которые продавали, сдавали в лизинг или предоставляли суда, участвовавшие в прокладке труб в море на глубине более 100 футов в рамках строительства «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», «должны обеспечить, чтобы эти суда немедленно прекратили деятельность, связанную со строительством».

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