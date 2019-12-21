Захарова прокомментировала санкции США против «Северного потока — 2»

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала введение США санкций против проекта «Северный поток — 2».
Захарова прокомментировала санкции США против «Северного потока — 2»
  • Reuters

«Государство с госдолгом в $22 трлн запрещает кредитоспособным странам развивать реальный сектор своей экономики», — написала Захарова в своём Facebook.

Представитель МИД отметила, что американская «идеология жизни взаймы» не выдержала конкуренции в мире.

«Скоро потребуют немедленно прекратить дышать», — добавила она.

Ранее стало известно, что правительство Германии сожалеет о решении США ввести санкции против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

21 декабря Минфин США объявил о введении санкций против «Северного потока — 2».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить