Захарова прокомментировала санкции США против «Северного потока — 2»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала введение США санкций против проекта «Северный поток — 2».

«Государство с госдолгом в $22 трлн запрещает кредитоспособным странам развивать реальный сектор своей экономики», — написала Захарова в своём Facebook.

Представитель МИД отметила, что американская «идеология жизни взаймы» не выдержала конкуренции в мире.

«Скоро потребуют немедленно прекратить дышать», — добавила она.

Ранее стало известно, что правительство Германии сожалеет о решении США ввести санкции против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

21 декабря Минфин США объявил о введении санкций против «Северного потока — 2».