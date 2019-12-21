Захарова прокомментировала санкции США против «Северного потока — 2»
- Reuters
«Государство с госдолгом в $22 трлн запрещает кредитоспособным странам развивать реальный сектор своей экономики», — написала Захарова в своём Facebook.
Представитель МИД отметила, что американская «идеология жизни взаймы» не выдержала конкуренции в мире.
«Скоро потребуют немедленно прекратить дышать», — добавила она.
Ранее стало известно, что правительство Германии сожалеет о решении США ввести санкции против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».
21 декабря Минфин США объявил о введении санкций против «Северного потока — 2».