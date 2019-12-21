Посол: Эквадор может пересмотреть решение об отключении RT от вещания

Посол Эквадора в Москве Хулио Прадо Эспиноса в интервью газете «Известия» заявил, что власти страны считают, что решение об отключении телеканала RT от вещания может быть пересмотрено, если будут предприняты шаги по установлению диалога.

Он заявил, что причины прекращения вещания RT в Эквадоре «может объяснить только Национальный совет по делам телекоммуникаций».

Посол добавил, что, как ему известно, эти причины «имеют исключительно технический характер».

«Я не могу отвечать за них, но мы считаем, что это решение может быть пересмотрено после того, как будут предприняты шаги по установлению диалога между сторонами», — сказал он.

Высокопоставленный дипломат также заявил, что «лично попытается этому посодействовать».

В ноябре Национальная кабельная сеть Эквадора отключила RT от вещания. Это произошло без предварительного уведомления и объяснения причин.

Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа, который в 2018 году начал вести на RT еженедельное политическое ток-шоу, заявил, что эта ситуация выглядит как цензура и двойные стандарты.