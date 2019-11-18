Экс-президент Эквадора Корреа назвал отключение RT от вещания цензурой

Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа, который в 2018 году начал вести на RT еженедельное политическое ток-шоу «Разговор с Корреа», прокомментировал ситуацию с отключением телеканала от вещания Национальной кабельной сетью Эквадора.

«Мне очень жаль, и я чувствую себя очень неудобно, потому что я думаю, что это по моей вине произошло отключение RT от платформы национальной телекоммуникационной корпорации, которая является компанией всех эквадорцев, а не правительственной и не принадлежащей Ленину Морено. Но это (отключение. — RT) показывает, что у этого правительства, которое говорит о свободе слова, двойные стандарты. И это также выглядит как цензура по отношению в данном случае к RT — просто потому, что он (телеканал. — RT) предоставил мне возможность делать программу. Так что это ещё один пример того, что мы переживаем и что претерпеваем, но я как эквадорец могу только принести свои извинения, потому что это связано с тем преследованием, которому я подвергаюсь», — заявил Корреа.

Национальная кабельная сеть Эквадора в пятницу, 15 ноября, отключила телеканал RT от вещания.

Ранее в МВД Эквадора прокомментировали трансляцию телеканалом RT протестов в стране, заявив, что то, как освещал события на улицах «российский государственный телеканал, очень настораживает».

В октябре в Эквадоре прошли массовые беспорядки, вызванные намерением властей отменить субсидии на бензин.

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