Посольство России в Афинах оценило решение об экстрадиции Винника

Короткая ссылка
Посольство России в Афинах сожалеет, что греческие власти проигнорировали запросы российской Генпрокуратуры о выдаче россиянина Александра Винника «в страну его гражданской принадлежности».
Посольство России в Афинах оценило решение об экстрадиции Винника
  • Reuters

«Ознакомились с решением министра юстиции Греции, в котором определена очерёдность исполнения ранее вынесенных греческими судами постановлений об экстрадиции российского гражданина Винника в Россию, Францию, США. На первом этапе Винник будет выдан во Францию. Проинформировали об этом Москву», — приводит РИА Новости слова представителя дипломатического ведомства.

В посольстве также выразили сожаление, что «обоснованный запрос Генпрокуратуры России на приоритетную экстрадицию Винника в страну его гражданской принадлежности был проигнорирован».

Ранее сообщалось, что министр юстиции Греции Костас Циарас подписал решение об экстрадиции Винника во Францию.

В июле 2017 года россиянина задержали в Греции по запросу США. Его обвиняют в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить