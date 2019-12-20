Посольство России в Афинах оценило решение об экстрадиции Винника
- Reuters
«Ознакомились с решением министра юстиции Греции, в котором определена очерёдность исполнения ранее вынесенных греческими судами постановлений об экстрадиции российского гражданина Винника в Россию, Францию, США. На первом этапе Винник будет выдан во Францию. Проинформировали об этом Москву», — приводит РИА Новости слова представителя дипломатического ведомства.
В посольстве также выразили сожаление, что «обоснованный запрос Генпрокуратуры России на приоритетную экстрадицию Винника в страну его гражданской принадлежности был проигнорирован».
Ранее сообщалось, что министр юстиции Греции Костас Циарас подписал решение об экстрадиции Винника во Францию.
В июле 2017 года россиянина задержали в Греции по запросу США. Его обвиняют в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.