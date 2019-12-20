В Совфеде оценили идею создать в США фонд для энергопроектов Европы

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Анастасия Румянцева
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT предложение сенаторов в Соединённых Штатах создать фонд в $1 млрд для финансирования энергетических проектов в Европе.
В Совфеде оценили идею создать в США фонд для энергопроектов Европы
  • РИА Новости

«Фонд, который они хотят создать, — это капля в море для развития энергетики», — сказал сенатор.

По его мнению, в данном случае США «стопроцентно преследуют свои цели».

«Задача у них — полностью «оседлать» европейский рынок, за счёт сжиженного газа прежде всего. Он не будет конкурентом нашему трубопроводному газу. Ничего у них не выйдет... Сидят, каждый день думают, что бы ещё такое придумать против энергодеятельности России в Европе», — заключил Цеков.

Ранее американские сенаторы предложили создать фонд в $1 млрд для энергопроектов Европы.

Как отмечается на сайте одного из авторов законопроекта, сенатора Криса Мёрфи, выделение в ближайшие четыре года около $1 млрд на энергетические проекты в регионе — новый инструмент для противодействия «хищнической энергетической политике России и обеспечения энергетической безопасности союзников и партнёров США».

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