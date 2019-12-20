Американский сенат принял бюджет на 2020 год

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Сенат США принял федеральный бюджет на финансовый 2020 год, документы отправлены на подпись президенту страны Дональду Трампу.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования.

Уточняется, что сенат принял второй пакет из четырёх бюджетных законов, которые относятся к вопросу национальной безопасности.

Также сообщается, что 81 сенатор проголосовал за, 11 — против.

Ранее сенат США одобрил законопроект об оборонном бюджете (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2020 финансовый год. 

12 декабря палата представителей США поддержала оборонный бюджет страны на 2020 год. Документ предполагает выделение на нужды оборонной сферы $738 млрд.

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