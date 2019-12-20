Пушков назвал угрозу контрмер единственным ответом на санкции США

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что единственным возможным ответом на экстерриториальные санкции США может быть угроза контрмер.

Пушков прокомментировал заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Германия выступает против экстерриториальных санкций, связанных с реализацией «Северного потока — 2», и отметил, что Берлин никогда не решится угрожать США контрмерами.

«США будут всё чаще прибегать к экстерриториальным санкциям. Единственный возможный ответ — угроза контрмер, на которую Германия при всём негодовании никогда не решится», — написал сенатор в своём Twitter.

Он добавил, что американская сторона не ввела санкции против Турции из-за возможности ответных мер Эрдогана.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия выступает против экстерриториальных санкций, которые США могут ввести в связи с реализацией проекта газопровода «Северный поток — 2». 

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