Пушков назвал угрозу контрмер единственным ответом на санкции США

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что единственным возможным ответом на экстерриториальные санкции США может быть угроза контрмер.

Пушков прокомментировал заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Германия выступает против экстерриториальных санкций, связанных с реализацией «Северного потока — 2», и отметил, что Берлин никогда не решится угрожать США контрмерами.

«США будут всё чаще прибегать к экстерриториальным санкциям. Единственный возможный ответ — угроза контрмер, на которую Германия при всём негодовании никогда не решится», — написал сенатор в своём Twitter.

США будут все чаще прибегать к экстерриториальным санкциям. Сетования Меркель здесь бессильны. Единств. возможный ответ - угроза контрмер, на к-ую Германия, при всем негодовании, никогда не решится. США не ввели санкции против Турции лишь из-за возможных ответных шагов Эрдогана. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 19 декабря 2019 г.

Он добавил, что американская сторона не ввела санкции против Турции из-за возможности ответных мер Эрдогана.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия выступает против экстерриториальных санкций, которые США могут ввести в связи с реализацией проекта газопровода «Северный поток — 2».