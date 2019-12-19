Посольство проверяет данные о россиянах при ЧП с катером в Таиланде

Посольство России проверяет информацию о наличии россиян среди пострадавших при столкновении катера с яхтой в Андаманском море в Таиланде.

«По факту столкновения туристического катера и прогулочной яхты в провинции Пханг Нга в акватории Андаманского моря (к востоку от острова Пхукет) посольство России продолжает выяснять обстоятельства произошедшего... Сотрудники консульского отдела посольства находятся на связи с местными властями и проверяют наличие российских граждан среди пострадавших», — говорится в сообщении дипломатического ведомства в Facebook.

В посольстве уточнили, что, по предварительной информации, в результате инцидента погиб капитан катера — гражданин Таиланда, а также несколько туристов получили травмы различной степени тяжести.

Ранее газета Bangkok Post сообщила, что на борту катера, который столкнулся с яхтой, предположительно были туристы из России.