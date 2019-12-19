ОТКРЫВШИЙ СТРЕЛЬБУ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ ДЕЙСТВОВАЛ В ОДИНОЧКУ — ФСБ

В Анкаре почтили память посла Андрея Карлова

Короткая ссылка
В российском посольстве в Анкаре почтили память бывшего посла России в Турции Андрея Карлова, убитого 19 декабря 2016 года, передаёт Anadolu.
В Анкаре почтили память посла Андрея Карлова
  • © РИА Новости

Отмечается, что в рамках церемонии поминовения, на которой присутствовали дипломаты из России, Турции, Киргизии, Казахстана, Молдовы и Белоруссии, состоялось возложение цветов к бюсту посла, в память о нём прошёл концерт.

Посол России в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что российская дипмиссия в этот день ежегодно переживает боль утраты Карлова, и пообещал, что для сохранения памяти о нём будут приложены все усилия.

В свою очередь, представитель МИД Турции Йонет Джан Тезел сказал, что знал Карлова как ярого патриота России, опытного, компетентного и мудрого дипломата.

«Потеря таких людей — удар по всей мировой дипломатии. Мир и сегодня нуждается в таких профессионалах. Утешением является лишь то, что коварное преступление не нанесло ущерба турецко-российским отношениям», — подчеркнул он.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал о выясненных обстоятельствах подготовки убийства посла России в Турции Андрея Карлова, которое произошло в 2016 году в Анкаре.

По его словам, перед убийством исполнитель — сотрудник полиции Турции Мевлют Мерт Алтынташ — обратился в больницу за справкой для освобождения от работы, также он заранее изучал обстановку места, где было совершено преступление, и миновал досмотр.

Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре во время выступления на выставке в Центре современного искусства.

В середине ноября 2018 года в Турции завершилось следствие по делу о его убийстве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить