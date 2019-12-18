Эрдоган заявил о провале Западом экзамена по проблеме беженцев
- Reuters
Об этом сообщает Anadolu.
Вместе с этим он добавил, что аналогичное можно сказать и о ряде арабских стран.
«Мировое сообщество не должно игнорировать проблему беженцев, потому что подобный подход не способствует её решению», — сказал турецкий лидер.
По его словам, если Анкаре удастся создать зону безопасности в Сирии, то Турция войдёт в историю как страна, «построившая город или города для беженцев».
Вместе с этим Эрдоган отметил, что ни одна страна из числа ведущих экономик мира не поддержала идею создания зоны безопасности в Сирии.
Ранее ФАН сообщало, что в сирийской провинции Алеппо начали строить десять жилых домов для беженцев.