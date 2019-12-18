Почти 500 человек погибли в ходе протестов в Ираке

По меньшей мере 496 человек погибли в ходе протестов в Ираке, начавшихся в октябре.

Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на данные высшей комиссии страны по правам человека.

Отмечается, что 17 тыс. человек получили ранения.

Ранее Совет Безопасности ООН призвал правительство Ирака провести расследование случаев применения насилия в отношении протестующих.

Отмечалось, что члены СБ выразили обеспокоенность в связи со случаями гибели протестующих, арестами безоружных и задействованием вооружённых групп для совершения внесудебных расправ.

30 ноября премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди подал в палату представителей страны прошение об отставке на фоне продолжающихся с начала октября массовых протестов из-за коррупции, безработицы и плохих условий жизни.