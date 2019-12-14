СБ ООН призвал Ирак расследовать насилие по отношению к протестующим

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Совет Безопасности ООН призвал правительство Ирака провести расследование случаев применения насилия в отношении протестующих.

«Члены Совета Безопасности призвали власти Ирака оперативно провести прозрачное расследование случаев насилия против демонстрантов», — цитирует РИА Новости заявление Совбеза для прессы.

Отмечается, что члены СБ выразили обеспокоенность в связи со случаями гибели протестующих, а также в связи с арестами безоружных.

Также сообщается, что беспокойство вызвано задействованием вооружённых групп для совершения внесудебных расправ.

30 ноября премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди подал в палату представителей страны прошение об отставке на фоне продолжающихся с начала октября протестов.

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