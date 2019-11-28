Иран выразил протест Ираку в связи с нападением на консульство
- Reuters
Об этом заявил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Мусави.
«Официальный и решительный протест был объявлен послу Ирака в Иране», — цитирует его пресс-служба.
В МИД Ирана напомнили, что Ирак несёт ответственность за защиту дипломатов и консульских объектов.
В Тегеране призвали иракские власти принять необходимые меры в отношении нападавших.
Ранее протестующие сожгли здание консульства Ирана на юге Ирака. При этом во время беспорядков у дипмиссии пострадали 33 человека.