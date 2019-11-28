Иран выразил протест Ираку в связи с нападением на консульство

МИД Ирана вызвал иракского посла в Тегеране и выразил ему решительный протест в связи с поджогом протестующими консульства страны в Наджафе.

Об этом заявил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Мусави.

«Официальный и решительный протест был объявлен послу Ирака в Иране», — цитирует его пресс-служба.

В МИД Ирана напомнили, что Ирак несёт ответственность за защиту дипломатов и консульских объектов.

В Тегеране призвали иракские власти принять необходимые меры в отношении нападавших.

Ранее протестующие сожгли здание консульства Ирана на юге Ирака. При этом во время беспорядков у дипмиссии пострадали 33 человека.