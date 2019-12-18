Журналист уволился из Newsweek из-за неопубликованного материала о «химатаке» в Думе
«Я неустанно пытался выпустить материал, поскольку считал, что он представляет огромный общественный интерес. В итоге я сам стал жертвой нападок, к моим статьям начали придираться редакторы, но это делалось лишь для того, чтобы надавить на меня. После нескольких попыток опубликовать материал об ОЗХО мне наконец сказали, почему его не пропустят, а потом последовал длинный список моих личных ошибок», — сказал он в эфире RT.
По словам журналиста, он был расстроен произошедшим, поскольку «никогда прежде в своей карьере журналиста не сталкивался с подобным».
В середине мая в сети появился внутренний документ ОЗХО, в котором эксперты организации делают вывод, что цистерны с хлором, использованные для «химатаки» в Думе, скорее всего, были не сброшены с воздуха, как утверждалось ранее, а занесены вручную.
Сообщалось, что в своём отчёте, посвящённом инциденту в апреле 2018 года, ОЗХО игнорирует эти заключения специалистов, которые могут стать подтверждением того, что химатака была постановочной.
Подробнее — в материале RT.