Палата представителей США 18 декабря проголосует по импичменту Трампа

Короткая ссылка
В палате представителей США 18 декабря состоится голосование в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа, которого обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса.

Соответствующее заявление опубликовала спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

«Завтра (18 декабря. — RT) палата представителей осуществит одни из наиболее весомых своих полномочий, которые она имеет в соответствии с конституцией США, и проголосует по утверждению двух статей импичмента в отношении президента Соединённых Штатов», — приводит её слова пресс-служба.

В случае утверждения палатой представителей США обвинительного заключения против Трампа, данный вопрос будет рассматриваться в сенате.

Ранее представители Демократической партии в палате представителей США представили проект обвинительного заключения в отношении Трампа.

Сенатор США Линдси Грэм, в свою очередь, выразил мнение, что процедура импичмента скоро завершится.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить