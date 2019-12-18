Палата представителей США 18 декабря проголосует по импичменту Трампа

В палате представителей США 18 декабря состоится голосование в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа, которого обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса.

Соответствующее заявление опубликовала спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

«Завтра (18 декабря. — RT) палата представителей осуществит одни из наиболее весомых своих полномочий, которые она имеет в соответствии с конституцией США, и проголосует по утверждению двух статей импичмента в отношении президента Соединённых Штатов», — приводит её слова пресс-служба.

В случае утверждения палатой представителей США обвинительного заключения против Трампа, данный вопрос будет рассматриваться в сенате.

Ранее представители Демократической партии в палате представителей США представили проект обвинительного заключения в отношении Трампа.

Сенатор США Линдси Грэм, в свою очередь, выразил мнение, что процедура импичмента скоро завершится.