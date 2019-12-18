Турция не намерена менять свою политику из-за санкций США

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Турция не прекратит укреплять свою национальную безопасность из-за санкций США в связи с покупкой российских С-400 и строительства «Турецкого потока», говорится в сообщении Министерства иностранных дел.

«Мы ещё раз напоминаем, что язык угроз и санкций никогда не убедит Турцию перестать предпринимать шаги по обеспечению национальной безопасности», — указано в тексте.

В сообщении отмечено, что введение санкций подчёркивает неуважение к суверенным решениям турецкого государства.

Также сообщается, что против этих инициатив будут приняты «необходимые меры».

Сенат и палата представителей США проголосовали во вторник, 17 декабря, за оборонный бюджет в размере $738 млрд, который предполагает введение санкций, связанных с трубопроводами «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Также оборонный бюджет предполагает запрет на передачу Турции американских самолётов F-35 в ответ на покупку Анкарой С-400.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может закрыть для военнослужащих США базы Инджирлик и Кюреджик в случае введения Вашингтоном санкций против Анкары.

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