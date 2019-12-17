В Госдуме оценили слова экс-главы МИД Австрии о НАТО и России

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT прокомментировал слова бывшей главы МИД Австрии Карин Кнайсль, которая призвала НАТО перестать антагонизировать Россию.

Морозов напомнил, что изначально североатлантический альянс был создан в противовес Советскому Союзу и военному блоку стран социалистического лагеря.

«Сейчас НАТО используется американцами в основном для того, чтобы удерживать своё военное присутствие в Европе и, соответственно, контролировать политику европейских государств. К сожалению, мы наблюдаем, что зачастую США не руководствуются интересами самих европейских государств», — отметил депутат.

Комментируя заявление Кнайсль о том, что нужно перестать «антагонизировать и представлять в ложном свете» Россию, парламентарий добавил, что большинство политиков понимают, что российская «угроза» вымышлена.

«Мы не навязываем никому в Европе свой путь развития...Мы строим свои взаимоотношения исключительно на добрососедской, взаимовыгодной основе», — заключил он.

Ранее Кнайсль призвала перестать антагонизировать Россию.