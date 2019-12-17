Экс-глава МИД Австрии призвала перестать антагонизировать Россию

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что вопрос о необходимости НАТО ставится в альянсе уже много лет, также она подвергла организацию критике за антагонизацию России.

«Альянсы отвечают интересам определённой эпохи, и когда они отпадают, ставится вопрос о необходимости организации. Я думаю, в НАТО задаются этим вопросом уже много лет», — цитирует РИА Новости Кнайсль.

Она отметила, что альянс уже был близок к «взрыву» незадолго до войны в Ираке 2003 года.

Экс-министр также добавила, что НАТО нужно принять ряд предложений российской стороны.

«Нужно перестать антагонизировать Россию и представлять в ложном свете», — добавила Кнайсль.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявлял, что не считает Россию врагом НАТО.

3 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет списка врагов.