МИД России предупредил о манифестациях в четырёх европейских странах

Департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России предупредил россиян о повышенных мерах безопасности и проблемах с транспортом из-за прохождения манифестаций в Чехии, Испании, Бельгии и Италии.

«Испания — в городе Валенсия на 18 декабря намечена манифестация активистов общественных организаций в поддержку прав мигрантов; повышенные меры безопасности; ограничения движения транспорта», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, дипломаты предупредили о манифестациях сторонников общественного движения Million Moments for Democracy в Чехии 17 и 19 декабря.

#Бельгия – 18 декабря в 22.00 (местн. вр.) планируется начало 24-х часовой общенациональной забастовки железнодорожников; по всей стране ожидаются существенные сбои в работе ж/д транспорта pic.twitter.com/9E6lPNHd79 — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) December 17, 2019

В Италии прогнозируется ограничение движения транспорта 20—21 декабря из-за массовых акций сторонников общественного движения Sardine.

В октябре МИД предупреждал россиян о новых протестах в Барселоне.