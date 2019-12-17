МИД России предупредил о манифестациях в четырёх европейских странах

Короткая ссылка
Департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России предупредил россиян о повышенных мерах безопасности и проблемах с транспортом из-за прохождения манифестаций в Чехии, Испании, Бельгии и Италии.
МИД России предупредил о манифестациях в четырёх европейских странах
  • РИА Новости

«Испания — в городе Валенсия на 18 декабря намечена манифестация активистов общественных организаций в поддержку прав мигрантов; повышенные меры безопасности; ограничения движения транспорта», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, дипломаты предупредили о манифестациях сторонников общественного движения Million Moments for Democracy в Чехии 17 и 19 декабря.

В Италии прогнозируется ограничение движения транспорта 20—21 декабря из-за массовых акций сторонников общественного движения Sardine.

В октябре МИД предупреждал россиян о новых протестах в Барселоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить