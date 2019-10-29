МИД предупредил россиян о новых протестах в Барселоне

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Ситуационно-кризисный центр Министерства иностранных дел России предупредил россиян о введении повышенных мер безопасности в Барселоне в связи с ожидающейся 29 октября новой манифестацией сторонников независимости Каталонии.
МИД предупредил россиян о новых протестах в Барселоне
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении департамента в Twitter.

«Испания — 29 октября в городе Барселона ожидаются манифестации сторонников независимости Каталонии; повышенные меры безопасности; ограничения движения транспорта», — заявили в департаменте.

27 октября в Барселоне демонстранты совершили нападение на стрингера Ruptly.

За неделю протестных акций, с 14 по 20 октября, в Барселоне за медицинской помощью обратились почти 600 человек.

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