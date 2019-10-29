МИД предупредил россиян о новых протестах в Барселоне
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении департамента в Twitter.
«Испания — 29 октября в городе Барселона ожидаются манифестации сторонников независимости Каталонии; повышенные меры безопасности; ограничения движения транспорта», — заявили в департаменте.
#Испания – 29 октября в г. #Барселона ожидаются манифестации сторонников независимости Каталонии; повышенные меры безопасности; ограничения движения транспорта pic.twitter.com/8Pz8Q1LjZi— МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 29 октября 2019 г.
27 октября в Барселоне демонстранты совершили нападение на стрингера Ruptly.
За неделю протестных акций, с 14 по 20 октября, в Барселоне за медицинской помощью обратились почти 600 человек.