В МИД России предупредили о возможных беспорядках в Париже

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Департамент ситуационно-кризисного центра МИД России в Twitter выпустил предупреждение о возможных уличных беспорядках в Париже 24 августа из-за манифестации движения «жёлтых жилетов».
В МИД России предупредили о возможных беспорядках в Париже
  • РИА Новости

«Франция: 24 августа в городе Париже манифестация движения «жёлтых жилетов»; шествие начнётся в 09:00 от станции метро Bir-Hakeim до станции метро Campo-Formio; повышенные меры безопасности; перекрытие дорог; возможны уличные беспорядки», — говорится в сообщении.

В июле в Париже после парада по случаю Дня взятия Бастилии начались беспорядки.

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