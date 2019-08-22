В МИД России предупредили о возможных беспорядках в Париже

Департамент ситуационно-кризисного центра МИД России в Twitter выпустил предупреждение о возможных уличных беспорядках в Париже 24 августа из-за манифестации движения «жёлтых жилетов».

«Франция: 24 августа в городе Париже манифестация движения «жёлтых жилетов»; шествие начнётся в 09:00 от станции метро Bir-Hakeim до станции метро Campo-Formio; повышенные меры безопасности; перекрытие дорог; возможны уличные беспорядки», — говорится в сообщении.

#Франция – 24 августа в г. #Париж манифестация движения «желтые жилеты»; шествие начнется в 9.00 (местн. вр.) от ст. метро Bir-Hakeim до ст. метро Campo-Formio; повышенные меры безопасности; перекрытие дорог; возможны уличные беспорядки pic.twitter.com/n09pCZau7D — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) August 22, 2019

В июле в Париже после парада по случаю Дня взятия Бастилии начались беспорядки.