Эспер отреагировал на заявление Эрдогана о базе Инджирлик

Глава Пентагона Марк Эспер отреагировал на заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о возможном закрытии для американских военнослужащих базы Инджирлик в случае введения США санкций против Турции.

«Это не было доведено до меня раньше. Впервые я узнал об этом из газет... и поэтому мне нужно поговорить с моим коллегой из министерства обороны (Турции. — RT), чтобы понять, что они действительно имели в виду и насколько они серьёзно настроены», — цитирует Reuters Эспера.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция может закрыть для военнослужащих США базы Инджирлик и Кюреджик в случае введения Вашингтоном санкций против Анкары.

Международный комитет сената США одобрил законопроект, предусматривающий введение санкций против Турции за покупку российских систем С-400.