В США попросили оценить последствия возможного выхода из СНВ-III
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Менендеса.
«Учитывая важные вопросы, связанные с международной безопасностью в нерегулируемой ядерной среде, мы просим Национальную разведку предоставить оценку о том, что произойдёт, если, если договор СНВ не будет продлён», — говорится в тексте.
В частности, сенаторы просят предоставить анализ того, какие шаги, при выходе США из СНВ-III могут предпринять власти России и Китая.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в ходе встречи с американским лидером Дональдом Трампом подтвердил предложение Москвы Вашингтону о продлении СНВ-III.
По его словам, были предложены любые варианты продления договора.