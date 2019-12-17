В США попросили оценить последствия возможного выхода из СНВ-III

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Замглавы комитета по иностранным делам сената конгресса США Роберт Менендес, а также сенаторы Тодд Янг и Крис Ван Холлен обратились к и.о. директора Национальной разведки Джозефу Магуайру с просьбой проанализировать последствия возможного выхода Вашингтона из Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Менендеса.

«Учитывая важные вопросы, связанные с международной безопасностью в нерегулируемой ядерной среде, мы просим Национальную разведку предоставить оценку о том, что произойдёт, если, если договор СНВ не будет продлён», — говорится в тексте.

В частности, сенаторы просят предоставить анализ того, какие шаги, при выходе США из СНВ-III могут предпринять власти России и Китая.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в ходе встречи с американским лидером Дональдом Трампом подтвердил предложение Москвы Вашингтону о продлении СНВ-III.

По его словам, были предложены любые варианты продления договора.

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