В МИД заявили, что России для продления СНВ-III потребуются месяцы

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Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российской стороне потребуются месяцы для того, чтобы продлить Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), если такое решение также будет принято со стороны США.
В МИД заявили, что России для продления СНВ-III потребуются месяцы
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что в России для продления документа необходимо внесение исполнительной ветвью власти законопроекта на рассмотрение Федерального собрания.

По его словам, законопроект должен будет пройти две палаты парламента, слушания как минимум в двух комитетах в каждой палате и пленарное рассмотрение.

«Само по себе прохождение всех этих этапов требует даже не недель, а месяцев», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с американским лидером Дональдом Трампом подтвердил предложение Москвы Вашингтону о продлении СНВ-III.

По его словам, были предложены любые варианты продления договора.

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