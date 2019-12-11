В МИД заявили, что России для продления СНВ-III потребуются месяцы
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Он отметил, что в России для продления документа необходимо внесение исполнительной ветвью власти законопроекта на рассмотрение Федерального собрания.
По его словам, законопроект должен будет пройти две палаты парламента, слушания как минимум в двух комитетах в каждой палате и пленарное рассмотрение.
«Само по себе прохождение всех этих этапов требует даже не недель, а месяцев», — сказал он.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с американским лидером Дональдом Трампом подтвердил предложение Москвы Вашингтону о продлении СНВ-III.
По его словам, были предложены любые варианты продления договора.