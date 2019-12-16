Эрдоган пригрозил признать геноцид индейцев в США

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала A Haber допустил, что Анкара может признать геноцид индейцев в США в ответ на резолюцию сената США, которая признаёт геноцид армян в Османской империи.

«Мы открыли более миллиона документов о событиях 1915 года. Приезжайте, изучайте. Мы говорим с документами в руках. Нам также нужно выступать против вас с такими же решениями нашего парламента. И мы это будем делать. Разве можно молчать об индейцах, говоря об Америке? Это позорная страница США», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее сенаторы США единогласно приняли резолюцию, которая признаёт геноцид армянского населения в Османской империи.

Позднее Министерство иностранных дел Турции опубликовало заявление, в котором говорится, что данная резолюция не имеет правовой основы.