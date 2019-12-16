Российские военные провели патрулирование в Хасеке и Алеппо
- РИА Новости
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«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции», — сообщил руководитель российского Центра по примирению сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
Он уточнил, что патрулирование прошло по маршрутам Камишлия — Тель-Базария, Айн-Исса — Нитулия, Камишлия — Мабрук в провинции Хасеке, Кобани — Махмудли, Аджами — Авшария, Аджами — Манбидж в провинции Алеппо.
Боренков также заявил, что незаконные вооружённые формирования продолжают нарушать режим прекращения огня.
8 декабря военнослужащие России и Турции совершили совместную поездку по стратегически важной трассе М4 Хасеке — Алеппо от населённого пункта Айн-Исса до Телль-Тамера.