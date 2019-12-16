Российские военные провели патрулирование в Хасеке и Алеппо

Российская военная полиция провела патрулирование на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Хасеке и Алеппо.

«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции», — сообщил руководитель российского Центра по примирению сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

Он уточнил, что патрулирование прошло по маршрутам Камишлия — Тель-Базария, Айн-Исса — Нитулия, Камишлия — Мабрук в провинции Хасеке, Кобани — Махмудли, Аджами — Авшария, Аджами — Манбидж в провинции Алеппо.

Боренков также заявил, что незаконные вооружённые формирования продолжают нарушать режим прекращения огня.

8 декабря военнослужащие России и Турции совершили совместную поездку по стратегически важной трассе М4 Хасеке — Алеппо от населённого пункта Айн-Исса до Телль-Тамера.