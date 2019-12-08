Военные России и Турции проинспектировали трассу в Сирии

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Военнослужащие России и Турции совершили совместную поездку по стратегически важной трассе М-4 Хасеке — Алеппо от населённого пункта Айн-Исса до Телль-Тамеры.

Как передаёт РИА Новости, военными был проконтролирован отвод войск от трассы М-4, определены места выставления контрольных постов Турции и Сирии за магистралью, проинспектирован ход разминирования элеваторов в районах Алия и Тель-Тамер и запуск электрической подстанции в районе палаточного лагеря беженцев Мабрук на севере Сирии.

Отмечается, что по результатам поездки по трассе — границе между подразделениями турецких и сирийских военных — стороны выразили уверенность в том, что совместная работа приведёт к стабилизации обстановки на севере страны.

Уточняется, что поездка состоялась для закрепления договорённостей, достигнутых в рамках меморандума от 22 октября.

Ранее сообщалось, что Россия и Турция возобновили совместное патрулирование в Сирии после того, как в результате подрыва самодельного взрывного устройства на маршруте следования бронеавтомобиля военной полиции России в Сирии в районе Кобани пострадали трое российских военнослужащих.

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