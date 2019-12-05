Российская военная полиция провела патрулирование в Хасеке и Алеппо
- РИА Новости
Об этом сообщил в четверг журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
Он отметил, что на территории идлибской зоны деэскалации по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооружённых формирований.
Ранее трое российских военных получили лёгкие травмы при подрыве самодельного взрывного устройства на маршруте патрулирования в Сирии.