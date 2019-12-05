Российская военная полиция провела патрулирование в Хасеке и Алеппо

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Российские военные полицейские провели патрулирование по нескольким маршрутам в сирийских провинциях Хасеке и Алеппо, в том числе при помощи армейской авиации.
Российская военная полиция провела патрулирование в Хасеке и Алеппо
  • РИА Новости

Об этом сообщил в четверг журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

Он отметил, что на территории идлибской зоны деэскалации по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооружённых формирований.

Ранее трое российских военных получили лёгкие травмы при подрыве самодельного взрывного устройства на маршруте патрулирования в Сирии.

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