Число жертв извержения вулкана на острове Новой Зеландии достигло 15
- Reuters
Об этом сообщает полиция страны.
«Полиция может подтвердить, что ещё один человек умер в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд, общее число тех, кто официально считается погибшим, составляет 15 человек», — говорится в заявлении в Twitter.
В полиции подчеркнули, что продолжат оказывать содействие родственникам погибших.
По предварительным данным, во время ЧП на острове находились 47 человек, среди которых туристы из Австралии, Великобритании, Китая, Малайзии и США.
Ранее сообщалось о восьми погибших в результате вулкана.
Позднее с острова Уайт-Айленд эвакуировали тела ещё шести жертв.
Выброс пепла произошёл в понедельник, 9 декабря.