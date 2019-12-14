Число жертв извержения вулкана на острове Новой Зеландии достигло 15

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Число погибших при извержении вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд увеличилось до 15 после того, как один из пострадавших скончался в больнице.
Число жертв извержения вулкана на острове Новой Зеландии достигло 15
  • Reuters

Об этом сообщает полиция страны.

«Полиция может подтвердить, что ещё один человек умер в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд, общее число тех, кто официально считается погибшим, составляет 15 человек», — говорится в заявлении в Twitter.

В полиции подчеркнули, что продолжат оказывать содействие родственникам погибших.

По предварительным данным, во время ЧП на острове находились 47 человек, среди которых туристы из Австралии, Великобритании, Китая, Малайзии и США.

Ранее сообщалось о восьми погибших в результате вулкана.

Позднее с острова Уайт-Айленд эвакуировали тела ещё шести жертв.

Выброс пепла произошёл в понедельник, 9 декабря.

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