Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до восьми

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Число погибших при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии возросло до восьми — ещё два человека скончались в госпитале в понедельник, 10 декабря.
Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до восьми
  • Reuters

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на полицию Новой Зеландии.

Всего на острове в момент извержения находились около 50 человек. Большинство из них получили сильные ожоги и были госпитализированы.

Ранее австралийский премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что при извержении 11 австралийцев пропали без вести, 13 получили ранения и были доставлены в больницы.

Полиция начала расследование по факту гибели людей в результате извержения.

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