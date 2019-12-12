Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до восьми
- Reuters
Об этом сообщает Sky News со ссылкой на полицию Новой Зеландии.
Всего на острове в момент извержения находились около 50 человек. Большинство из них получили сильные ожоги и были госпитализированы.
Ранее австралийский премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что при извержении 11 австралийцев пропали без вести, 13 получили ранения и были доставлены в больницы.
Полиция начала расследование по факту гибели людей в результате извержения.