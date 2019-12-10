В Новой Зеландии начато расследование гибели людей при извержении вулкана
- Reuters
Об этом сообщает NZ Herald.
Как заявляет полиция, шансов, что на острове смог кто-то выжить, нет. Спецслужбы проводят поисковые операции, чтобы найти тела погибших.
По предварительным данным, всего во время извержения на острове находились 47 человек, среди которых туристы из Австралии, Великобритании, Китая, Малайзии и США.
Большинство из пострадавших получили сильные ожоги и были доставлены в местные больницы.
Ранее сообщалось, что при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд пострадали две британки.