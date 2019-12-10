В Новой Зеландии начато расследование гибели людей при извержении вулкана

Полиция начала расследование по факту гибели людей в результате извержения вулкана в Новой Зеландии. По последним данным, пять человек погибли, восемь пропали без вести и десятки получили серьёзные травмы.

Об этом сообщает NZ Herald.

Как заявляет полиция, шансов, что на острове смог кто-то выжить, нет. Спецслужбы проводят поисковые операции, чтобы найти тела погибших.

По предварительным данным, всего во время извержения на острове находились 47 человек, среди которых туристы из Австралии, Великобритании, Китая, Малайзии и США.

Большинство из пострадавших получили сильные ожоги и были доставлены в местные больницы.

Ранее сообщалось, что при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд пострадали две британки.