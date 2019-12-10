При извержении вулкана в Новой Зеландии пострадали две британки
«Мы поддерживаем семью двух женщин, госпитализированных в Новой Зеландии. Мои сотрудники отправились лично предложить помощь, и мы остаёмся в тесном контакте с властями», — написала она.
По последним данным новозеландской полиции, в момент извержения вулкана на острове находились 47 человек. 31 человек пострадал. Восемь человек считаются пропавшими без вести.
Ранее сообщалось о пяти погибших в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд.