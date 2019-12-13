В Новой Зеландии обнаружили тела шести погибших при извержении вулкана

Тела шести людей, погибших при извержении вулкана в Новой Зеландии были обнаружены, сообщает полиция.

«Шесть тел были обнаружены на острове Уайт-Айленд», — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Six bodies have been successfully recovered from Whakaari / White Island and are now on board HMNZS Wellington. — New Zealand Police (@nzpolice) 12 декабря 2019 г.

Отмечается, что тела на данный момент находятся на борту судна «Веллингтон».

Ранее сообщалось, что новозеландские спасатели планируют провести операцию по эвакуации останков погибших при извержении вулкана.