В Новой Зеландии обнаружили тела шести погибших при извержении вулкана
«Шесть тел были обнаружены на острове Уайт-Айленд», — говорится в сообщении полиции в Twitter.
Six bodies have been successfully recovered from Whakaari / White Island and are now on board HMNZS Wellington.— New Zealand Police (@nzpolice) 12 декабря 2019 г.
Отмечается, что тела на данный момент находятся на борту судна «Веллингтон».
Ранее сообщалось, что новозеландские спасатели планируют провести операцию по эвакуации останков погибших при извержении вулкана.