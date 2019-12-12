В Новой Зеландии проведут операцию по эвакуации тел жертв извержения вулкана
- Reuters
Об этом сообщает AFP со ссылкой на местных чиновников.
По последним данным, восемь человек всё ещё считаются пропавшими без вести.
В настоящее время с помощью дронов и вертолётов удалось установить предположительное местонахождение шести тел, сообщает NZ Herald.
Операция запланирована на пятницу, 13 декабря. При этом вероятность повторного извержения в ближайшие 24 часа составляет 50—60%.
Ранее сообщалось, что число погибших при извержении вулкана возросло до восьми.