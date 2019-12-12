В Новой Зеландии проведут операцию по эвакуации тел жертв извержения вулкана

Новозеландские спасатели планируют провести операцию по эвакуации останков погибших при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на местных чиновников.

По последним данным, восемь человек всё ещё считаются пропавшими без вести.

В настоящее время с помощью дронов и вертолётов удалось установить предположительное местонахождение шести тел, сообщает NZ Herald.

Операция запланирована на пятницу, 13 декабря. При этом вероятность повторного извержения в ближайшие 24 часа составляет 50—60%.

Ранее сообщалось, что число погибших при извержении вулкана возросло до восьми.