В Новом Орлеане введён режим ЧС из-за кибератаки
«Выпущено объявление о введении чрезвычайного положения», — написала Кантрелл в своём Twitter.
A declaration of a state of emergency has been filed with the Civil District Court in connection with today’s cyber security event. pic.twitter.com/UtpGtu2aNm— Mayor LaToya Cantrell (@mayorcantrell) 13 декабря 2019 г.
Отмечается, что используемые властями города компьютеры подверглись атаке вирусов-вымогателей.
20 июля хакерам удалось взломать электронный почтовый ящик Скотленд-Ярда.