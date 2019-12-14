В Новом Орлеане введён режим ЧС из-за кибератаки

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Мэр Нового Орлеана Латоя Кантрелл объявила, что в городе вводится режим чрезвычайной ситуации из-за массированной кибератаки.

«Выпущено объявление о введении чрезвычайного положения», — написала Кантрелл в своём Twitter.

Отмечается, что используемые властями города компьютеры подверглись атаке вирусов-вымогателей.

20 июля хакерам удалось взломать электронный почтовый ящик Скотленд-Ярда. 

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