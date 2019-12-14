Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты
«Испытание США баллистич. ракеты средней дальности, к к-му они готовились задолго до выхода из ДРСМД, может стать «чёрной датой» для Европы», — написал Пушков в своём Twitter.
Испытание США баллистич. ракеты средней дальности, к к-му они готовились задолго до выхода из ДРСМД, может стать "черной датой"для Европы, если за этим последует размещение ракет США на континенте. Оно вернет Европу к ядерной конфронтации времен "холодной войны".Мрачный сценарий.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 13 декабря 2019 г.
Он пояснил, что данное испытание может вернуть Европу к конфронтации времён Холодной войны.
«Мрачный сценарий», — добавил сенатор.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что первое испытание баллистической ракеты, которая ранее была запрещена Договором РСМД, прошло успешно.