СМИ: аэродром на Кипре станет базой для турецких БПЛА

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Коммерческий аэродром в подконтрольной Турции северной части Кипра станет местом базирования турецких беспилотников, которые занимаются поиском углеводородов в Средиземноморье.

Об этом сообщает газета Cyprus Mail со ссылкой на источники.

Отмечается, что аэродром расположен в городе Лефконико.

Беспилотники, как несущие на себе вооружение так и безоружные, могут начать вылеты с базы уже 16 декабря.

Целью вылетов станет поиск энергетического сырья на кипрском шельфе.

18 октября главы правительств стран Евросоюза одобрили решение Совета ЕС о введении санкций против Турции из-за буровых работ, проводившихся Анкарой в исключительной экономической зоне Кипра.

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