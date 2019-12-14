СМИ: аэродром на Кипре станет базой для турецких БПЛА

Коммерческий аэродром в подконтрольной Турции северной части Кипра станет местом базирования турецких беспилотников, которые занимаются поиском углеводородов в Средиземноморье.

Об этом сообщает газета Cyprus Mail со ссылкой на источники.

Отмечается, что аэродром расположен в городе Лефконико.

Беспилотники, как несущие на себе вооружение так и безоружные, могут начать вылеты с базы уже 16 декабря.

Целью вылетов станет поиск энергетического сырья на кипрском шельфе.

18 октября главы правительств стран Евросоюза одобрили решение Совета ЕС о введении санкций против Турции из-за буровых работ, проводившихся Анкарой в исключительной экономической зоне Кипра.