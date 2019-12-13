В МИД рассказали о разговорах «на высоких тонах» на парижском саммите
- РИА Новости
«Дискуссия, насколько я могу представить, была достаточно откровенная, порой весьма острая, жёсткая, особенно её закрытая часть. Обсуждались все вопросы, связанные с реализацией минского комплекса мер. Стороны привезли с собой совершенно разные базовые подходы к проблеме», — сказал Руденко.
По его словам, украинский президент Владимир Зеленский хотел попытаться внести изменения в Минские соглашения, притом что российская сторона стояла на противоположном — «оставить всё как есть».
«Как мне говорили, действительно, разговор был на высоких тонах, и какое-то время там даже были идеи серьёзным образом переработать документ, который был согласован в сентябре, но твёрдость нашего лидера всё это предотвратила», — отметил замминистра.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался за изменение положений Минских соглашений, которые касаются контроля над границей. Он отметил, что с момента подписания Минских соглашений прошло четыре года — «всё меняется в нашей жизни».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выдвинутые предложения.