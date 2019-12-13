Военные гидрографы из России открыли четыре острова в Красном море

Короткая ссылка
Экипаж гидрографического судна Черноморского флота «Донузлав» обнаружил четыре неизвестных участка суши в Красном море. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа России.
Военные гидрографы из России открыли четыре острова в Красном море
  • © информационный ресурс «Черноморский флот» / А.Бричевский

Как отмечается, открытие было сделано в ходе 99-дневной экспедиции, за время которой участники прошли более 5,5 тыс. морских миль и обследовали акваторию площадью около 7 тыс. кв. км.

Помимо обнаружения новых географических объектов, гидрографы изучили три коралловых острова, говорится в сообщении.

Результаты переданы в центральное картографическое производство ВМФ для корректировки навигационных карт.

Предыдущее исследование проводилось в 1911 году. Ожидается, что новое поможет заполнить белые пятна на отдельных участках акватории.

В августе моряки открыли пять новых российских островов в Арктике. Они находятся в бухте Визе.

В мае сообщалось о планах Северного флота пройти по маршрутам исследователей XIX века.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить