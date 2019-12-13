Военные гидрографы из России открыли четыре острова в Красном море
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Как отмечается, открытие было сделано в ходе 99-дневной экспедиции, за время которой участники прошли более 5,5 тыс. морских миль и обследовали акваторию площадью около 7 тыс. кв. км.
Помимо обнаружения новых географических объектов, гидрографы изучили три коралловых острова, говорится в сообщении.
Результаты переданы в центральное картографическое производство ВМФ для корректировки навигационных карт.
Предыдущее исследование проводилось в 1911 году. Ожидается, что новое поможет заполнить белые пятна на отдельных участках акватории.
В августе моряки открыли пять новых российских островов в Арктике. Они находятся в бухте Визе.
В мае сообщалось о планах Северного флота пройти по маршрутам исследователей XIX века.