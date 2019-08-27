Гидрографы открыли пять новых российских островов в Арктике

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Гидрографы Северного флота, работающие в составе комплексной экспедиции на архипелаге Земля Франца-Иосифа, подтвердили открытие пяти островов в Карском море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу флота.
Гидрографы открыли пять новых российских островов в Арктике
  • РИА Новости

По их данным, острова находятся в бухте Визе, их площадь варьируется от 900 до 54,5 тыс. кв. м.

«На новых островах проведена топографическая съёмка, они подробно описаны и сфотографированы», — говорится в сообщении.

Впервые территории заметили в 2016 году при анализе спутниковых снимков. Вероятно, ранее их скрывал ледник.

Как отмечает агентство, с 2015 года гидрографы СФ помогли обнаружить более 30 новых островов, мысов и бухт в районе архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля.

В мае Newinform передавал, что Северный флот планирует провести экспедиции по маршрутам исследователей XIX века.

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