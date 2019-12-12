В Чили исключили возможность найти живыми пассажиров пропавшего борта
- Reuters
«Состояние найденных обломков самолёта практически исключает возможность, что в результате авиакатастрофы есть выжившие», — приводит телеканал 24horas его слова.
Ранее в зоне поиска самолёта нашли обломки, которые могут быть частью борта, а также останки людей.
Самолёт Hercules C-130 следовал из города Пунта-Аренаса на чилийскую базу в Антарктиде.
Находившийся на борту персонал должен был провести осмотр трубопровода, поставляющего топливо на базу. На борту находились 17 членов экипажа и 21 пассажир.
Согласно опубликованной чилийскими ВВС карте, самолёт пропал в проливе Дрейка, отделяющем Южную Америку от Антарктиды.