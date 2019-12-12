В Чили исключили возможность найти живыми пассажиров пропавшего борта

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Командующий ВВС Чили Альберто Мерино сообщил, что анализ состояния найденных в проливе Дрейка обломков самолёта Hercules C-130 практически исключает возможность найти пассажиров и членов экипажа живыми.
В Чили исключили возможность найти живыми пассажиров пропавшего борта
  • Reuters

«Состояние найденных обломков самолёта практически исключает возможность, что в результате авиакатастрофы есть выжившие», — приводит телеканал 24horas его слова.

Ранее в зоне поиска самолёта нашли обломки, которые могут быть частью борта, а также останки людей.

Самолёт Hercules C-130 следовал из города Пунта-Аренаса на чилийскую базу в Антарктиде.

Находившийся на борту персонал должен был провести осмотр трубопровода, поставляющего топливо на базу. На борту находились 17 членов экипажа и 21 пассажир.

Согласно опубликованной чилийскими ВВС карте, самолёт пропал в проливе Дрейка, отделяющем Южную Америку от Антарктиды.

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