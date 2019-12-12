СМИ: В зоне поиска пропавшего самолёта ВВС Чили нашли останки людей
Он отметил, что обнаружены «обломки самолёта и останки людей, которые находились на борту».
Ранее в зоне поиска самолёта нашли обломки, которые могут быть частью борта.
Самолёт Hercules C-130 следовал на чилийскую базу в Антарктиде Эдуардо Фрей Монтальва.
По данным ВВС, находящийся на борту персонал должен был провести осмотр трубопровода, поставляющего топливо на базу.
На борту находились 17 членов экипажа и 21 пассажир.
Согласно опубликованной чилийскими ВВС карте, самолёт пропал в проливе Дрейка, отделяющем Южную Америку от Антарктиды.