СМИ: В зоне поиска пропавшего самолёта ВВС Чили нашли останки людей

В зоне поиска пропавшего самолёта ВВС Чили Hercules C-130, который летел из города Пунта-Аренас на чилийскую базу в Антарктиде, обнаружены останки людей, сообщает радиостанция Cooperativa со ссылкой на главу региона Магальянес Хосе Фернандеса.

Он отметил, что обнаружены «обломки самолёта и останки людей, которые находились на борту». Ранее в зоне поиска самолёта нашли обломки, которые могут быть частью борта. Самолёт Hercules C-130 следовал на чилийскую базу в Антарктиде Эдуардо Фрей Монтальва. По данным ВВС, находящийся на борту персонал должен был провести осмотр трубопровода, поставляющего топливо на базу. На борту находились 17 членов экипажа и 21 пассажир. Согласно опубликованной чилийскими ВВС карте, самолёт пропал в проливе Дрейка, отделяющем Южную Америку от Антарктиды.