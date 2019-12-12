СМИ: В зоне поиска пропавшего самолёта ВВС Чили нашли останки людей

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В зоне поиска пропавшего самолёта ВВС Чили Hercules C-130, который летел из города Пунта-Аренас на чилийскую базу в Антарктиде, обнаружены останки людей, сообщает радиостанция Cooperativa со ссылкой на главу региона Магальянес Хосе Фернандеса.

Он отметил, что обнаружены «обломки самолёта и останки людей, которые находились на борту».

Ранее в зоне поиска самолёта нашли обломки, которые могут быть частью борта.

Самолёт Hercules C-130 следовал на чилийскую базу в Антарктиде Эдуардо Фрей Монтальва.

По данным ВВС, находящийся на борту персонал должен был провести осмотр трубопровода, поставляющего топливо на базу.

На борту находились 17 членов экипажа и 21 пассажир.

Согласно опубликованной чилийскими ВВС карте, самолёт пропал в проливе Дрейка, отделяющем Южную Америку от Антарктиды.

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