В зоне поиска пропавшего самолёта ВВС Чили найдены обломки
Об этом сообщили в ВВС Чили.
Там отметили, что обломки в 30 км к югу от места, где самолёт последний раз выходил на связь, обнаружило чилийское судно Antartic Endevour. По некоторым свидетельствам, это могут быть части внутренних баков самолёта.
Самолёт Hercules C-130 следовал на чилийскую базу в Антарктиде Эдуардо Фрей Монтальва.
По данным ВВС, находящийся на борту персонал должен был провести осмотр трубопровода, поставляющего топливо на базу.
На борту находились 17 членов экипажа и 21 пассажир.
Согласно опубликованной чилийскими ВВС карте, самолёт пропал в проливе Дрейка, отделяющем Южную Америку от Антарктиды.