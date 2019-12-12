В зоне поиска пропавшего самолёта ВВС Чили найдены обломки

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В зонах поиска пропавшего самолёта ВВС Чили Hercules C-130, который летел из города Пунта-Аренас на чилийскую базу в Антарктиде, обнаружены обломки, которые могут быть частью борта.

Об этом сообщили в ВВС Чили.

Там отметили, что обломки в 30 км к югу от места, где самолёт последний раз выходил на связь, обнаружило чилийское судно Antartic Endevour. По некоторым свидетельствам, это могут быть части внутренних баков самолёта.

Самолёт Hercules C-130 следовал на чилийскую базу в Антарктиде Эдуардо Фрей Монтальва.

По данным ВВС, находящийся на борту персонал должен был провести осмотр трубопровода, поставляющего топливо на базу.

На борту находились 17 членов экипажа и 21 пассажир.

Согласно опубликованной чилийскими ВВС карте, самолёт пропал в проливе Дрейка, отделяющем Южную Америку от Антарктиды.

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