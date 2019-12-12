Политолог оценил решение России выслать двух немецких дипломатов
- РИА Новости
«Зеркальный ответ России полностью грамотен. Так принято в международных отношениях... Наша страна поступила строго в рамках международных обычаев и традиций», — сказал он.
По словам Манойло, российский ответ можно считать «мягким, вежливым и тактичным», ведь дипломатам дали льготное время, они должны уехать в течение недели, а обычно на сборы дают 24 часа.
Ранее МИД России, руководствуясь принципом взаимности, принял решение об объявлении персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ.
4 декабря МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России в Берлине.