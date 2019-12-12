Посол Эквадора в России прокомментировал отключение RT от вещания

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Отключение телеканала RT от вещания в Эквадоре было техническим решением, заявил посол страны в России Хулио Прадо Эспиноса. Дипломат выразил надежду, что вопрос скоро разрешится.
Посол Эквадора в России прокомментировал отключение RT от вещания
  • РИА Новости

Он пояснил, что решение принималось техорганом — Национальным советом телекоммуникаций. После обращения российского посольства в Кито ведомство заявило, что прорабатывает ответ.

«Мы этой темой не занимаемся, она исключительно техническая. Любая информация по этому вопросу будет предоставлена через Национальный совет телекоммуникаций», — цитирует посла РИА Новости.

В ноябре Национальная кабельная сеть Эквадора отключила RT от вещания. Это произошло без предварительного уведомления и объяснения причин. 

Бывший президент страны Рафаэль Корреа, который в 2018 году начал вести на RT еженедельное политическое ток-шоу, прокомментировал ситуацию. По его словам, это выглядит как цензура и двойные стандарты. 

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