Российские и турецкие военные начали 15-й совместный патруль в Сирии. Об этом сообщили в Минобороны России.

«С 10:00 12 декабря 2019 года 15-й совместный патруль российской военной полиции и вооружённых сил Турции приступил к работе в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километров к западу от населённого пункта Камышлы», — приводит Интерфакс сообщение ведомства.

Отмечается, что экипажи вертолётов армейской авиации ВКС России осуществляют воздушное патрулирование района.

Совместное патрулирование пройдёт от пункта таможенного перехода населённого пункта Шейрек на запад вдоль сирийско-турецкой границы.

В состав патруля входят около 50 военнослужащих России и Турции, а также восемь единиц военной техники: бронированные автомобили «Тигр» и бронетранспортёры БТР-80 российской военной полиции и бронеавтомобили «Kirpi» турецких вооружённых сил.

Ранее военнослужащие России и Турции совершили совместную поездку по стратегически важной трассе М4 Хасеке — Алеппо от населённого пункта Айн-Исса до Телль-Тамера.