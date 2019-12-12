В Британии начались досрочные парламентские выборы

В Британии начались досрочные выборы в палату общин британского парламента.

Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что избирательные участки в стране открылись в 07:00 по местному времени (10:00 мск) и будут работать до 22:00 (01:00 пятницы мск).

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что если его партия выиграет выборы, то очередные дебаты и голосование по соглашению с ЕС будут проведены до Рождества.

В октябре палата общин Великобритании одобрила в третьем чтении законопроект Джонсона о проведении досрочных парламентских выборов 12 декабря.

О том, могут ли досрочные выборы в Великобритании привести к отмене брексита, — в материале RT.