В Британии начались досрочные парламентские выборы

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В Британии начались досрочные выборы в палату общин британского парламента.
В Британии начались досрочные парламентские выборы
  • Reuters

Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что избирательные участки в стране открылись в 07:00 по местному времени (10:00 мск) и будут работать до 22:00 (01:00 пятницы мск).

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что если его партия выиграет выборы, то очередные дебаты и голосование по соглашению с ЕС будут проведены до Рождества.

В октябре палата общин Великобритании одобрила в третьем чтении законопроект Джонсона о проведении досрочных парламентских выборов 12 декабря.

О том, могут ли досрочные выборы в Великобритании привести к отмене брексита, — в материале RT.

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