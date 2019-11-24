Джонсон рассказал о планах в случае победы на выборах

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пообещал, что если его партия выиграет выборы, то очередные дебаты и голосование по соглашению с ЕС будут проведены до Рождества.

«Моим предрождественским подарком стране станет возвращение законопроекта в парламент до праздничных каникул», — цитирует РИА Новости Джонсона.

Отмечается, что британский премьер официально представит манифест Консервативной партии в воскресенье, 24 ноября.

Уточняется, что манифест содержит обещания по «заморозке» налога на прибыль, НДС и сборов на национальное страхование, а также по созданию рабочих мест.

3 ноября Борис Джонсон принёс извинения за то, что не смог реализовать брексит в изначально обещанный срок.

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