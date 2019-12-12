Джабаров оценил позицию немецкого депутата по «Северному потоку — 2»
- Reuters
«За приостановку «Северного потока — 2» идёт абсолютно бесчестная борьба. Американцы выкручивают руки своим европейским партнёрам с тем, чтобы они вышли из проекта. Тем не менее газопровод будет реализован. Что касается этого громкого заявления представителя немецкой оппозиции, я бы относился к нему спокойно. Германия не спешит предавать свои интересы и капитулировать перед американцами», — сказал он.
Сенатор также подчеркнул, что подобное высказывание немецкого депутата «больше отвечает внутриполитической борьбе в стране».
«Позиция России понятна, как и Германии. В следующем году газопровод будет сдан в эксплуатацию», — отметил Джабаров.
Ранее Котре заявил, что правительство ФРГ «капитулировало» перед США по вопросу «Северного потока — 2».
По его словам, проект важен для энергобезопасности ФРГ и попытки «торпедировать» его реализацию должны были вынудить правительство канцлера Ангелы Меркель встать на его защиту.