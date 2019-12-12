Джабаров оценил позицию немецкого депутата по «Северному потоку — 2»

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление официального представителя фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге по вопросам энергетики Штеффена Котре о том, что правительство ФРГ «капитулировало» перед США по вопросу «Северного потока — 2».

«За приостановку «Северного потока — 2» идёт абсолютно бесчестная борьба. Американцы выкручивают руки своим европейским партнёрам с тем, чтобы они вышли из проекта. Тем не менее газопровод будет реализован. Что касается этого громкого заявления представителя немецкой оппозиции, я бы относился к нему спокойно. Германия не спешит предавать свои интересы и капитулировать перед американцами», — сказал он.

Сенатор также подчеркнул, что подобное высказывание немецкого депутата «больше отвечает внутриполитической борьбе в стране».

«Позиция России понятна, как и Германии. В следующем году газопровод будет сдан в эксплуатацию», — отметил Джабаров.

Ранее Котре заявил, что правительство ФРГ «капитулировало» перед США по вопросу «Северного потока — 2».

По его словам, проект важен для энергобезопасности ФРГ и попытки «торпедировать» его реализацию должны были вынудить правительство канцлера Ангелы Меркель встать на его защиту.